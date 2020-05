Maltempo, venti forti e temporali in arrivo al Nord: allerta in otto Regioni

La Protezione civile mette in guardia il Centro-Nord Italia da una nuova ondata di maltempo che sta per investirlo, con venti forti e temporali in arrivo. Le autorità hanno diramato l'allerta arancione in Lombardia e l'allerta gialla in altre sette Regioni. Nelle prossime ore si avranno precipitazioni diffuse, anche temporalesche e di forte intensità, "associate a un rinforzo della ventilazione soprattutto al Nord".