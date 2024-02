Maltempo in Veneto, il sindaco di Vicenza: "La situazione è critica"

Maltempo, allarme in Veneto per i fiumi in piena: "Situazione critica" a Vicenza

Il maltempo continua a flagellare il Veneto, dove la protezione civile ha emesso per oggi un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori della Regione e arancione per altre zone.

La linea ferroviaria Milano-Venezia resta bloccata tra Vicenza e Padova. E proprio a Vicenza, dove le scuole sono chiuse per maltempo, il sindaco Giacomo Possamai parla di una "situazione critica", con "allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone". E lancia un appello ai cittadini: "Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti per consentire gli interventi di soccorso e della protezione civile".