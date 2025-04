Maltempo nel Varesotto, frane e allagamenti

Maltempo sul nord della provincia di Varese. Le zone più colpite sono le località di Bregazzana, Sant' Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna (Varese) tra Varese e Induno Olona (Varese). Diverse le chiamate di soccorso per allagamenti e alberi caduti. Situazione critica in Valganna dove una frana si è staccata a lato della Strada Statale 233 all'altezza delle grotte. Segnalati altri cedimenti minori con sassi sull'asfalto, molto compromessa la viabilità. Difficoltà si registrano anche a Induno Olona con numerosi allagamenti registrati in particolare nella zona industriale.