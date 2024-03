L'Europa è alle prese con un'ondata di maltempo, che in Francia ha seminato morte e distruzione.

Di sette persone non c'erano più notizie, i corpi di tre di loro sono stati ritrovati nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'Italia, una valanga è caduta in Liguria, nell'Imperiese, travolgendo un gruppo di scialpinisti: morto un 44enne. La protezione civile ha emanato allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in altre 16 Regioni. Neve in montagna in Piemonte e Lombardia, frane e allagamenti in Liguria, dove l'Aurelia è interrotta in un tratto nel Savonese, black-out elettrici e telefonici in alcune aree del nord-ovest. Sei scialpinisti sono dispersi da sabato sulle Alpi svizzere.