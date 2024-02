Maltempo in Toscana, in aumento i livelli dei fiumi

Cominciano a preoccupare a causa delle persistenti piogge i livelli di alcuni fiumi in Toscana.

"A causa delle persistenti precipitazioni alcuni fiumi sono in aumento, controllati continuamente dal personale del sistema regionale. L'Ombrone pistoiese ha superato il primo livello di guardia a Poggio a Caiano (Prato), in diminuzione a Pistoia. La Brana ha raggiunto quasi il secondo livello ad Agliana (Pistoia). In aumento anche l'Ozzeri a Ripafratta", frazione di San Giuliano Terme (Pisa). Lo comunica il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. In Toscana è in corso un'allerta gialla per il maltempo.