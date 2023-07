Maltempo, temporali in Trentino: 2.500 fulmini in meno di due ore

Il maltempo torna a colpire il Nord Italia.

In Trentino, dove si sono scatenati violenti temporali, sono caduti 2.502 fulmini in poco meno di due ore. Le forti piogge hanno interessato anche quasi tutta la Lombardia, imponendo centinaia di interventi dei vigili del fuoco. In provincia di Varese sono stati segnalati alberi caduti e danni ai tetti di diverse abitazioni. Gli altri territori più colpiti sono Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo.