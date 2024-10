Maltempo, situazione critica in Liguria: morto anziano disperso durante le piogge nel Genovese | Esonda l'Entella a Chiavari, il Comune invita i cittadini a salire ai piani alti

Non si placa l'ondata di maltempo che sta interessando il Centro-Nord del Paese. Tra le zone più colpite, ancora una volta, vi è la Liguria. A Chiavari (Genova) è esondato il fiume Entella: il Comune ha invitato cittadini ad "abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio". E' stato trovato morto, caduto in un dirupo, un anziano scomparso mercoledì nel Genovese. Mario Zito, 75 anni, era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca, dove si sono poi abbattute forti piogge. I due si erano separati ma Zito non aveva fatto ritorno a casa. Intanto è stata diramata un'allerta meteo su gran parte del Centro-Nord per la giornata di venerdì 18 ottobre, quando si attende forte maltempo in Liguria e in alcune zone di Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, dove il livello sarà arancione.