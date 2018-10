Maltempo, si contano i danni dei nubifragi: dieci le vittime | Toti: "Stato di emergenza per la Liguria"

Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia, si contano i danni provocati dal maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno chiuse in molte città, tra cui Roma, Napoli e Genova. Previsto un miglioramento in giornata, mentre mercoledì un'altra perturbazione raggiungerà il Paese. Allerta rossa fino alle 15 in Liguria, chiuso per mareggiata l'aeroporto di Genova. Il governatore ligure Giovanni Toti ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione.



