Maltempo, scatta l'allerta rossa in Liguria: scuole e porti chiusi | Il nord ovest sotto pesanti piogge

Alle ore 8 è scattata l'allerta rossa maltempo in Liguria: chiusa la A6 tra Savona e Altare. Attesa una perturbazione "molto violenta", avverte l'assessore alla Protezione civile Giampedrone. Allerta arancione invece sempre oggi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna; gialla in Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

In Liguria chiusi porti e scuole Con l'allerta meteo rossa in Liguria oggi saranno chiuse in automatico tutte le scuole. Inoltre dalle 8 si fermeranno le attività in porto a Genova e Savona, per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in relazione al maltempo. Con la chiusura dei cantieri a Genova si fermano anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera, che resta presidiato.

A6 chiusa tra Savona e Altare Autostrada dei Fiori ha reso noto che dalle 8 di stamattina, per l' allerta meteo nel savonese, l'autostrada A6 Torino-Savona sarà chiusa in via precauzionale tra i caselli di Savona e di Altare. La chiusura è in ottemperanza del "Piano Speditivo della viabilità" sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto sulla A6.

Milano: dalle 18 allerta arancione per fiume Seveso e Lambro E' stata emanata un'allerta meteo sul bacino di Milano per rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro a partire dalle ore 18 di giovedì. Il Comune ha disposto il monitoraggio dei livelli dei due fiumi Seveso e Lambro.