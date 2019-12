Maltempo in Francia, tempesta sui Pirenei: un morto e cinque feriti

Il maltempo che sta colpendo l'Europa ha sferzato anche il sud della Francia e in particolare i Paesi baschi, dove un uomo di 72 anni è morto scontrandosi in auto contro un albero caduto. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Ilharre ad Arbouet-Sussaute. Le autorità hanno dichiarato l'allerta rossa nei Pirenei, dove altre cinque persone sono rimaste ferite a causa di una tempesta: due versano in gravi condizioni.