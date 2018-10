Maltempo, riaperta Autostrada del Brennero in entrambe le direzioni

L'Autostrada del Brennero è stata riaperta con una corsia in entrambe le direzioni tra Vipiteno e il Brennero, ma ci sono forti rallentamenti e code. In cosiderazione delle previsioni meteorologiche, la A22 era stata chiusa per precauzione per il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione, nello stesso punto in cui nella serata di domenica 28 ottobre era caduta una frana.