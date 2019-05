Nel Forlivese circa 200 abitazioni allagate - Sono circa 200 le abitazioni invase dall'acqua nella zona di Villafranca. Ai piani terra l'acqua ha raggiunto fino a 50-60 centimetri di altezza, ma soltanto un'abitazione è stata sgomberata. Nelle altre case gli abitanti hanno dovuto spostarsi sui piani alti ma non sono stati evacuati.



A Forlì almeno 15 ore per chiudere la breccia nell'argine - Ci vorranno tra le 15 e le 18 ore per chiudere la breccia nell'argine rotto dal fiume Montone nella zona di Villafranca, frazione di Forlì. In Prefettura è in corso una riunione tecnica, fa sapere il servizio tecnico di bacino, per decidere le misure da adottare per chiudere la falla nell'argine: l'operazione richiede un intervento su un ponte della A14 - che si trova a dieci metri di altezza dalla tracimazione - da dove dovranno essere gettati dei sassi. In questo caso sarà necessaria la chiusura di una o due corsie dell'autostrada per l'intervento con camion e gru. E' l'operazione già tentata nella notte ma poi resa vana dall'intensità dell'acqua del fiume e dal crollo di un'altra parte dell'argine. Poi si potrà far ricorso alle idrovore per rimuovere l'acqua che ha invaso campagne e circa 200 abitazioni.