Maltempo in Emilia, gli abitanti in allarme: “Tutto distrutto, era molto che non si vedeva una piena così”

Emilia Romagna in allarme per il maltempo. A “Mattino Cinque” il servizio nelle zone più colpite: da Cesena a Forlì fino alla valle del fiume Marecchia. “Quella casa è di mio nipote, potrebbero ritrovarsi l’acqua in sala da un momento all’altro”, spiega un uomo indicando un edificio costruito vicino a un corso d’acqua.



“Hanno messo questi sacchi ma non servono a niente, se arriva l’acqua qui si allaga tutto”, spiega un passante. A Cesena, dove sono stati bloccati i collegamenti ferroviari, la pazienza è poca: “Abbiamo dovuto prendere gli autobus, un disagio”, spiegano i passeggeri. E sui ponti che attraversano il Marecchia lo sconcerto è tanto: “La diga è distrutta, non è rimasto più niente”, dice un ragazzo. “Il Marecchia così pieno non si vedeva da molto, è impressionante”, gli fa eco un anziano della zona.