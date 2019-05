Maltempo in Emilia-Romagna, Coldiretti: danni per milioni di euro

Le esondazioni e gli allagamenti causati dal maltempo sull'Emilia-Romagna in questa primavera "hanno provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole". A segnalarlo è la Coldiretti regionale. Il maltempo, viene osservato, sta colpendo in una "stagione particolarmente delicata per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a dare i primi frutti".