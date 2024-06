Maltempo, decine di persone evacuate nelle valli del Torinese

Decine di persone sono state sfollate tra sabato sera e la notte di domenica nelle vallate alpine del Torinese a causa dell'ondata di maltempo. A Locana, in Valle Orco, in 37 sono state trasferite da un ristorante rimasto isolato dopo una frana. A Chialamberto, località della Val Grande interessata da una colata di fango e detriti, è stato invece evacuato a titolo precauzionale un condominio di 50 persone. Isolati i centri abitati di Noasca e Ceresole Reale. In Valle d'Aosta, dopo l'alluvione, inizia la conta dei danni. La testimonianza di un'albergatrice di Cogne: "Abbiamo salvato 30 campeggiatori". Il maltempo non ha risparmiato anche il resto d'Europa: tre morti in Francia per la caduta di un albero, due le vittime in Svizzera (Canton Ticino) per una frana.