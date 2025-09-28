Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
80 chiamate ai vigili del fuoco in poche ore

Maltempo, nubifragio ad Ascoli Piceno e sulla vallata del Tronto

28 Set 2025 - 01:10
© Ansa

© Ansa

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di sabato su Ascoli e sulla vallata, colpendo con forza il capoluogo piceno e molti altri comuni, tra cui Folignano e Maltignano. In poche ore i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 80 chiamate, intervenendo senza sosta per liberare scantinati e locali a piano terra invasi dall'acqua. Le strade si sono rapidamente allagate, mentre il vento ha provocato la caduta di arbusti e arredi urbani. Il temporale è stato preceduto da una fitta scarica di fulmini e tuoni che ha causato sbalzi di corrente e blackout localizzati: piazza del Popolo e piazza Arringo trasformate in fiumi, così come corso Mazzini e il ponte Romano invaso dall'acqua che scaricava nel Tronto.

maltempo
ascoli piceno

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri