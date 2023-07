Maltempo, al Nord tregua dal caldo ma è allerta temporali | Nubifragio vicino a Cremona: maxi-grandinata e blackout

Strage di Via D'Amelio: Giorgia Meloni a Palermo per l'anniversario

Violenta grandinata in Veneto: chicchi come palline da tennis

A Cremona notte da incubo Decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 chilometri all'ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili proprio a causa dalle piante cadute sulle strade. I residenti hanno parlato di 40 minuti da incubo, fra l'1.30 e le 2.10 della notte scorsa nell'Alto Cremasco, in provincia di Cremona. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea. Pesanti i danni alle strutture e all'agricoltura.

Diversi feriti A Verona un uomo è stato colpito da un fulmine mentre cercava di ripararsi sotto un albero in piazza Piazza Porta Nuova: è grave ma non in pericolo di vita. Sempre in Veneto, sono decine le chiamate ai soccorsi arrivate tutte insieme mandando in tilt i centralini. La regione è stata nuovamente colpita da una violenta grandinata che a Schio ha distrutto le colture e diversi parabrezza delle auto nel giro di dieci minuti. Gli interventi dei vigili del fuoco, nelle diverse province, sono stati 290 per i danni causati dai mega-chicchi di ghiaccio caduti mercoledì.



La situazione in Piemonte Feriti anche in Piemonte, dove una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo nel Novarese. Persino il velivolo chiamato in suo soccorso ha avuto difficoltà a decollare per il maltempo. A Monferrato Casalese, in provincia di Alessandria, la grandine e le abbondanti precipitazioni hanno causato diversi disagi danneggiando le coltivazioni. Chicchi di ghiaccio fino a sei centimetri nell'Astigiano, nel nord della provincia.

Temporali e nubifragi in Lombardia Nel Bresciano, due operai di 56 anni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate per il vento. Non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Anche nel Varesotto ci sono stati diversi danni: un fulmine ha colpito il tetto di due abitazioni innescando un incendio. Decine, quindi, le richieste di intervento ai vigili del fuoco dopo che pioggia e grandine avevano colpito la provincia. Ancora in Lombardia, nella Bergamasca, una grossa pianta è caduta su un'auto con all'interno una donna e tre bambine rimaste lievemente ferite. La conducente di 39 anni, invece, ha riportato un trauma alla schiena. Vento e pioggia hanno fatto cadere diversi alberi e provocato allagamenti: sono stati 50 gli interventi dei vigili del fuoco.

Nel Milanese, poi, un motociclista è stato colpito da un albero crollato per il vento. Nel capoluogo lombardo si è abbattuta una bomba d'acqua e sono state centinaia le chiamate ai pompieri. Sta facendo il giro del web il video che riprende il tornado a Cernusco sul Naviglio, come virale è diventato anche il filmato del fiume di acqua e ghiaccio che si è formato a Seregno, uno dei centri della Brianza colpiti dal maltempo.