Maltempo nell'Alessandrino, latitante arrestato e "salvato" prima dell'esondazione del Bormida

Prima del Bormida sono arrivati i poliziotti con le manette. Arcangelo Seminatore, 55enne evaso un anno fa dalla colonia penale in Sardegna durante un permesso, è stato trovato e arrestato nell'Alessandrino prima che per l'esondazione del fiume il casolare abbandonato dove si era rifugiato venisse sommerso. Gli agenti che lo hanno fermato, probabilmente gli hanno così salvato la vita. "Se il mio cane non avesse abbaiato, non mi avreste trovato", le prime parole dell'evaso catturato.