Maltempo, in Salento si sbriciola in mare l'arco dei Faraglioni di Sant'Andrea
Il crollo sarebbe stato causato dalle forti piogge e mareggiate dei giorni scorsi
A causa del maltempo un altro luogo iconico della costa del Salento è cancellato per sempre: l'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in mare. Nonostante fosse un luogo monitorato per la sua pericolosità geologica, l'arco continuava a essere la meta preferita del turismo internazionale. Con ogni probabilità, la colpa del crollo è da attribuire alle forti piogge e le violente mareggiate che hanno colpito la zona negli ultimi giorni e, in particolare, questa notte.
Il sindaco di Melendugno: "Colpo al cuore"
Il primo cittadino di Melendugno Maurizio Cisternino commenta: "È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera. Una icona del nostro territorio e frantumata dispersa in mare e il dispiacere coinvolge me come primo cittadino e tutta la comunità che ama le nostre località. Purtroppo però la natura fa il suo corso e a volte quello che da poi riprende, sono momenti questi così delicati in cui anche le parole forse non hanno il peso giusto per descrivere cosa accade nel cuore di chi in questi territori ci ha trascorso infanzia adolescenza e tutto il resto della vita".