Maltempo, in Salento si sbriciola in mare l'arco dell'amore di Melendugno

Il primo cittadino di Melendugno Maurizio Cisternino commenta: "È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera. Una icona del nostro territorio e frantumata dispersa in mare e il dispiacere coinvolge me come primo cittadino e tutta la comunità che ama le nostre località. Purtroppo però la natura fa il suo corso e a volte quello che da poi riprende, sono momenti questi così delicati in cui anche le parole forse non hanno il peso giusto per descrivere cosa accade nel cuore di chi in questi territori ci ha trascorso infanzia adolescenza e tutto il resto della vita".