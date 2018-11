Maltempo Liguria, Toti: "Sospendere mutui e tasse per i danneggiati"

Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti la "sospensione delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese liguri colpite dal maltempo degli ultimi giorni è una delle priorità da inserire nell'ordinanza di protezione civile. Intervenendo a una trasmissione radiofonica ha detto di essere al lavoro per elaborare "con il Governo il riconoscimento dello stato di emergenza".