Il maltempo fa altre cinque vittime, allerta rossa da venerdì per il Veneto

Cinque vittime - Si aggrava il bilancio delle vittime, con altri cinque morti nelle ultime ore, due in Valle D'Aosta, due in Trentino Alto Adige, e uno a Roma. A Lillianes (Aosta) sulla strada regionale per Gressoney, un enorme castagno si è abbattuto su un'auto in transito: a bordo due pensionati, Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, che non hanno avuto scampo. Mentre gli occupanti di un altro veicolo raggiunto dai rami sono rimasti illesi.



Ad Antermoia, in val Badia, è morto un anziano, Agostino Paratscha di 81 anni, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì era morto il vigile del fuoco volontario. Nell'ospedale di Bolzano è deceduto l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Uscito da una galleria, l'uomo - Josef Pedross di 53 anni - era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento e il mezzo su cui viaggiava si era ribaltato. Ed è morto per il maltempo in Lombardia anche l'anziano, Egidio Fontana di 85 anni, il cui corpo è stato trovato mercoledì pomeriggio tra i rami degli alberi vicino al Chiese: dai primi accertamenti sarebbe scivolato nel corso d'acqua, e poi trascinato dalla corrente del fiume.



Infine, un 22enne è morto in un incidente a Roma: dopo aver perso il controllo della sua auto sull'asfalto bagnato, per la pioggia intensa, si è schiantato contro un traliccio in zona Tor Cervara.



Neve in Val d'Aosta e Piemonte - L'ondata di maltempo ha imbiancato le montagne della Valle d'Aosta e del Piemonte. Mezzo metro di neve a Cervinia (dove già da sabato è in programma la riapertura parziale delle piste da sci), meno a Cogne e Courmayeur. In Piemonte i 30 centimetri di neve caduti sulle montagne dell'area metropolitana hanno reso necessari interventi sulle strade provinciali per rimuovere rami caduti.



Nordest, ancora migliaia di famiglie senza acqua e luce - Ancora pioggia in Trentino, dove i danni maggiori si registrano nelle foreste con circa un milione e mezzo di metri quadrati di alberi schiantati. E resta molto critica la situazione in Veneto, dove continua l'allarme per i fiumi Brenta e Piave: quasi 60mila famiglie nel Bellunese sono senza luce elettrica, in 100mila nel Polesine sono senza acqua potabile, la rete stradale ha 2mila tratti interrotti e sono un migliaio gli edifici danneggiati.



Liguria, resta isolata Portofino - A Genova è tornato il sole, ma resta ancora isolata Portofino (il sentiero aperto mercoledì sul monte è stato chiuso per ragioni di sicurezza) e senza gas. E Rapallo è ora a rischio inquinamento per gli yacht affondati o sbattuti sugli scogli dalla violenta mareggiata dei giorni scorsi. Mentre una frana minaccia la passeggiata di Monterosso alle Cinque Terre. Disagi per il maltempo anche al Sud.



Palermo, auto bloccate e strade allagate - A Palermo auto bloccate nei sottopassi e in alcune strade dove l'acqua ha raggiunto oltre mezzo metro di altezza. Mentre a Procida un aliscafo è finito contro la banchina, sembra per un improvviso forte colpo di vento: nessuno è rimasto ferito. Pioggia incessante anche a Roma, dove sono state chiuse alcune stazioni della metropolitana e dove diverse strade sono state allagate, con linee del bus deviate.