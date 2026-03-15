Genova, prorogata la chiusura dei parchi per il maltempo

I parchi e i giardini pubblici dell'intero territorio comunale di Genova resteranno chiusi per tutta la giornata di domenica a causa del maltempo. Lo hanno deciso la sindaca della città, Silvia Salis, e l'assessore alla Protezione civile del Comune, Massimo Ferrante. Inizialmente, nell'ambito del centro operativo comunale riunito per gestire l'allerta arancione, era stata disposta la chiusura fino alle ore 14, per consentire una prima ricognizione tecnica su parchi e giardini comunali. L'esito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici e il numero di interventi che stanno impegnando le squadre di AsTer hanno reso necessario il prolungamento del provvedimento. La scelta di tenere chiusi i parchi è stata presa in via precauzionale per evitare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per i cittadini. Chiusi, automaticamente, anche musei e biblioteche presenti all'interno dei parchi comunali. La riapertura delle aree verdi è prevista per lunedì 16 marzo.