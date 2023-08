Maltempo in Italia, pioggia e vento sul centro-nord

Il maltempo torna a spazzare l'Italia.

Se nella notte sono state Veneto e Friuli a essere interessate da forti piogge, nel pomeriggio di venerdì è toccato a Roma e alle Marche, in particolare nelle province di Ancona e Macerata dove si sono registrate decine di chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e per alberi caduti in strada. Resta l'allerta su Milano, dove il Comune, per precauzione, vista la strage di alberi verificatasi nell'ultima ondata di maltempo che ha colpito la città, ha vietato l'accesso alle aree verdi non recintate e chiuso i cimiteri e i mercati in zone alberate.