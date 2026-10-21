Maltempo in Italia, sei regioni in allerta arancione: militare muore a Jesolo travolto da un albero

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto la chiusura delle scuole per allerta arancione. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole, degli asili comunali, del cimitero, di parchi e giardini della città. A Casamicciola Terme il sindaco ha disposto anche la chiusura del cimitero, del campo sportivo, dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree marine esposte, oltre alla sospensione delle attività nei cantieri pubblici e privati. Inoltre sono state interdette alcune strade particolarmente esposte al rischio idrogeologico, tra cui via Nizzola, via Selva Pera, seconda traversa Santa Barbara e via Campomanno. Nell'area flegrea ordinanze di chiusura sono state firmate dai sindaci di Pozzuoli e a Bacoli. Anche a Torre Annunziata scuole, cimitero e parchi pubblici chiusi a causa dell'allerta meteo con livello di criticità arancione. Scuole chiuse, parchi e cimiteri sbarrati nei Comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. Analogo decisione è stata presa anche dal sindaco di Giugliano, Diego D'Alterio e dai sindaci di Melito, Dominique Pellecchia, di Mugnano, Pierluigi Schiatarella e Villaricca, Francesco Gaudieri.