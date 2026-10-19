Previsti temporali anche in Toscana

Genova, attese forti piogge e allerta meteo arancione: scuole chiuse

Tanti i comuni liguri che stanno prendendo una simile decisione sulla chiusura degli istituti, come a Bogliasco, Alassio e Finale Ligure

19 Ott 2026 - 17:02
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© ansa

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Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani, 20 ottobre, a Genova a seguito dell'allerta meteo arancione per temporali dalle 7 a mezzanotte sul centro-ponente della Liguria emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). È la decisione del Centro operativo comunale di Genova. Numerosi i comuni liguri coinvolti dall'allerta arancione che stanno prendendo un'analoga decisione sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado come a Bogliasco (Genova), Alassio (Savona) e Finale Ligure (Savona).

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