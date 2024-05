Maltempo, grandinata nel Torinese: danni a colture

Una nuova fase di maltempo ha colpito il Nord Italia.

In Veneto una grandinata si è abbattuta nel Torinese. Disagi si sono registrati in alcune strade a Moncalieri, in particolare sul raccordo che porta all'autostrada Torino-Piacenza, a Trofarello, ma anche sull'ex statale 29 per Santena. Gli agricoltori segnalano inoltre danni agli Uffici Coldiretti di zona di Chieri e Carmagnola. Tra le colture più colpite il grano, che proprio in questi giorni è in fioritura.