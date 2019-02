Maltempo, forte vento al Sud: Napoli blocca collegamenti con isole

Il maltempo continua a tenere sotto scacco il Sud Italia. A Napoli le raffiche di vento e il mare mosso hanno portato alla sospensione quasi totale dei collegamenti con le isole. Segnalati fiocchi di neve nella zona collinare della città e a Pozzuoli. Scuole chiuse in diversi Comuni in provincia di Salerno. Freddo e forte vento anche in Basilicata, dove si sono registrati diversi interventi dei vigili del fuoco per caduta di rami e alberi.