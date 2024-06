Maltempo, evacuati cittadini a Cernusco sul Naviglio (Milano)

Una forte perturbazione temporalesca ha investito la Lombardia, colpendo soprattutto l'area metropolitana di Milano. Nel Comune di Cernusco sul Naviglio, in via Italo Svevo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sono stati inviati i sommozzatori per evacuare alcuni residenti da un'abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre. Nell'intero hinterland milanese sono state registrate una settantina di chiamate per allagamenti, con alcuni sottopassi completamente invasi dall'acqua e diverse autovetture bloccate. Si registrano criticità anche nelle province di Monza, Lecco, Como e Varese.