Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa e scuole chiuse: mille sfollati in tutta la Regione

Il ciclone Boris si abbatte sull'Emilia-Romagna, determinando un'altra grave ondata di maltempo. L'intera Regione è flagellata da piogge, nubifragi e livelli d'acqua pari al doppio di quelli che si registrano in un mese intero. Le scuole nella zona rossa resteranno chiuse in gran parte delle province. L'allerta, inizialmente arancione, è stata innalzata a rossa e tale resterà fino alla mezzanotte di giovedì. L'innalzamento del livello del torrente Savena preoccupa a Bologna mentre a Modigliana (Forlì-Cesena) fa paura la piena del torrente Tramazzo. Inondato Castel Bolognese (Ravenna) e alluvionata Faenza, dove sono esondati i fiumi Marzeno e Lamone. Sono oltre mille le persone sfollate in tutta la Regione. Sospesa la circolazione di molti treni. Ad Ancona straripa l'Aspio, strade allagate e zone isolate.