Maltempo, Di Maio: "Dobbiamo togliere le concessioni al gruppo Benetton"

OItre alla norma sui mutui, sottolinea il capo politico del M5s a Non è L'Arena, "secondo me va fatta subito una norma che dice che quando c'è un'allerta rossa nei contratti di lavoro va giustificata l'assenza". Sul dissesto idrogeologico, aggiunge, "hanno mangiato per trent'anni e da tre-quattro stiamo assistendo sempre allo stesso spettacolo drammatico".

"Siamo sicuramente in un ritardo clamoroso", afferma ancora Di Maio. "Ci sono tre questioni fondamentali. La prima è che per 20 anni si sono negati i cambiamenti climatici. La seconda è che quando bisognava spendere i soldi trent'anni fa allora i soldi non si sono spesi per la manutenzione e prevenzione; quante Regioni per fare voti hanno sbloccato i piani regolatori e hanno cementificato il territorio?".