Maltempo, danni causati dal vento forte in Molise

Temperature in picchiata, fino a zero gradi, e vento forte nelle ultime ore in Molise.

I Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare interventi in tutta la regione per fronteggiare i danni causati dal vento forte. Alberi spezzati, cartelloni a terra e cassonetti dei rifiuti in strada nella zona di Campobasso, ma anche in provincia di Isernia. Tra Pozzilli e Venafro antenne e cornicioni sono finiti a terra, mentre a Venafro un tetto è stato scoperchiato.