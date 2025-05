Maltempo, crollo nell'ex ospedale di Agrigento: nessun ferito

Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di Agrigento che ospiterà la sede universitaria. Una porzione di muro del cortile interno, della parte già ristrutturata dell'immobile, ha ceduto all'improvviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno evacuato tutti gli edifici limitrofi. Sempre a scopo precauzionale è stato richiesto l'intervento delle unità cinofile, per avere la certezza che non vi siano persone fra le macerie. Sulla città oggi era in vigore l'allerta maltempo arancione.