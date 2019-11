Maltempo, Costa: "Corsa contro il tempo per i soccorsi"

"Stiamo lavorando a stretto contatto con le Regioni per mettere in sicurezza il territorio ma è una corsa contro il tempo". L'allarme viene lanciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa sui disastri provocati dal maltempo in tutto il Paese. "Le gravi condizioni di molte aree del territorio - spiega - è il frutto di due emergenze, quella climatica e quella della fragilità del Paese: il 79% è a rischio per esondazioni, frane, dissesto idrogeologico".