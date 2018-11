Maltempo, Coldiretti: 7 milioni di persone vivono in aree a rischio

Sono oltre sette milioni le persone che in Italia risiedono in territori a rischio idrogeologico per alluvioni (sei milioni) o frane (un milione). Lo riferisce la Coldiretti. In Sicilia, dove per l'ultima ondata di maltempo la situazione è gravissima, si trovano aree a rischio nel 92,3% dei Comuni. La percentuale sale al 100% per Regioni come Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria.