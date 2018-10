Maltempo, Borrelli: "Fiumi vanno puliti e gli alberi potati"

I fiumi "vanno puliti" e gli alberi "vanno potati": c'è bisogno di una "manutenzione programmata e preventiva" che, invece, in Italia non c'è. Con l'ondata di maltempo ancora in corso, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fa il punto della situazione e, come i suoi predecessori, ribadisce che senza una seria opera di prevenzione è impossibile evitare le tragedie che puntualmente colpiscono il nostro paese.