Maltempo nel Materano, scuole chiuse in quattro comuni

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, nella notte "tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lecce sono state impegnate senza sosta in decine di interventi su tutto il territorio provinciale. Le forti piogge e il vento hanno provocato: caduta di alberi su carreggiate e marciapiedi; crollo di pali telefonici e della pubblica illuminazione; cedimenti di linee elettriche Enel; interruzioni e ostacoli alla viabilità. Le squadre operative sono intervenute per liberare le strade, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la circolazione".