Maltempo, attesi nubifragi da Nord a Sud: scuole chiuse a Roma

E' ancora allarme maltempo su tutta Italia. Sono attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Molte le scuole che resteranno chiuse, anche a Roma e in Toscana. E' ancora chiusa la statale del Brennero. Quattro persone sono morte nel Crotonese per una frana.