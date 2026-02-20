Famiglia con bambini bloccata in auto nella neve sull'Aspromonte per colpa del navigatore: soccorsa
Sono intervenuti personale e mezzi Anas per liberare le strade del Reggino. Maltempo in corso in Calabria, conta dei danni nel Sud
© Da video
Una famiglia con bambini, seguendo il navigatore, è rimasta bloccata in auto, a causa di una forte nevicata, lungo la Strada provinciale Montalto-Polsi, nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, nel Reggino, ed è stata soccorsa e salvata da personale dell'Anas. Le squadre dell'Azienda erano impegnate a liberare e rendere percorribile la viabilità di accesso al Santuario di Polsi dopo le richieste di sostegno ricevute dagli enti locali. Il maltempo causa disagi nel Golfo di Napoli per i collegamenti con le isole, mentre è partita la conta dei danni nel resto del Sud.
L'operazione di soccorso di Anas
Durante l'attività, la squadra a bordo di uno spazzaneve ha trovato lungo il tracciato provinciale un'autovettura a noleggio bloccata in mezzo alla neve alta e sprovvista di catene o di pneumatici invernali.
A bordo c'era una famiglia con bambini, non residente in zona, che affidandosi al navigatore satellitare per raggiungere le cascate dell'Aspromonte, aveva imboccato il percorso montano nonostante le condizioni meteo avverse.
Il personale dell'Anas ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alla rimozione della neve attorno al veicolo e all'assistenza agli occupanti, consentendo così alla famiglia di allontanarsi.
Ischia e Procida, disagi nei collegamenti per il maltempo
Vento forte e mare agitato rendono ancora una volta difficile viaggiare per mare nel golfo di Napoli: le condizioni meteo sfavorevoli hanno indotto le compagnie di navigazione a cancellare diversi collegamenti da e per Ischia e Procida.
Maltempo: in 10 giorni oltre 4 mila interventi in Calabria, Sicilia e Sardegna
Prosegue, intanto, l'impegno dei vigili del fuoco nelle regioni colpite dall'ondata di maltempo iniziata l'11 febbraio. Il bilancio complessivo ha raggiunto i 4.141 interventi effettuati tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con un dispositivo di 1.064 vigili del fuoco e 355 mezzi.
In Calabria, nonostante l'allerta arancione, al momento la situazione nel Cosentino non presenta nuove criticità rilevanti, mentre a Cassano allo Ionio le acque sono defluite e le squadre di Cosenza e Catanzaro operano per il recupero dei beni. Proprio a Catanzaro, i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico per l'instabilità di un edificio vetusto che ha subito crolli interni a causa del maltempo; il tratto stradale è stato interdetto al transito in via precauzionale. Complessivamente, in regione sono stati portati a termine 1.141 interventi.
In Sicilia, dove l'attività è stata imponente con 1.537 operazioni effettuate, l'attenzione resta alta a Niscemi: nelle contrade Sante Croci e Pirillo, prosegue il monitoraggio strumentale del movimento franoso che ha colpito numerosi edifici, con squadre impegnate nel recupero di beni dalle abitazioni evacuate.
In Sardegna sono stati completati 1.463 interventi, principalmente per i danni causati dalle forti raffiche di vento nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.