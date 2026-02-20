Famiglia con bambini bloccata in auto nella neve sull'Aspromonte per colpa del navigatore: soccorsa

In Calabria, nonostante l'allerta arancione, al momento la situazione nel Cosentino non presenta nuove criticità rilevanti, mentre a Cassano allo Ionio le acque sono defluite e le squadre di Cosenza e Catanzaro operano per il recupero dei beni. Proprio a Catanzaro, i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico per l'instabilità di un edificio vetusto che ha subito crolli interni a causa del maltempo; il tratto stradale è stato interdetto al transito in via precauzionale. Complessivamente, in regione sono stati portati a termine 1.141 interventi.