Via libera del Cdm a decreti Niscemi, maltempo e bollette

Il dl è indirizzato soprattutto alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate - che sono circa due milioni e 700mila - e alle imprese che riceveranno un aiuto pari a 115 euro. Una cifra superiore rispetto alla soglia di 90 euro prevista inizialmente. La cifra si aggiunge ai 200 euro già previsti portando il totale a 315 euro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato un video sui social al termine del Cdm dicendo: "Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall'inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre cinque miliardi di euro".