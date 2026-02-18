Via libera del Cdm a decreti Niscemi, maltempo e bollette
Meloni: "Per famiglie e imprese, benefici per oltre cinque miliardi di euro"
© Ansa
Il Consiglio dei ministri riunitosi nella giornata di mercoledì 18 febbraio ha approvato diversi decreti. Tra questi, il decreto bollette, il decreto maltempo e il decreto per la frana a Niscemi. Nello specifico, il dl energia introdurrà alcune misure per tagliare il costo delle bollette e, in particolare, abbassare l'importo di queste ultime per le famiglie fragili e per le imprese. Il decreto maltempo riguarderà invece le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia mentre il dl Niscemi attuerà le misure necessarie ad aiutare il Comune nella ripresa dopo la frana iniziata il 25 gennaio scorso che ha sconvolto la cittadina siciliana.
Il decreto bollette
Il dl è indirizzato soprattutto alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate - che sono circa due milioni e 700mila - e alle imprese che riceveranno un aiuto pari a 115 euro. Una cifra superiore rispetto alla soglia di 90 euro prevista inizialmente. La cifra si aggiunge ai 200 euro già previsti portando il totale a 315 euro. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato un video sui social al termine del Cdm dicendo: "Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall'inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. È un decreto che avrà impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre cinque miliardi di euro".
Il decreto maltempo
La misura riguarderà le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia ovvero i territori maggiormente colpiti negli scorsi giorni dai danni lasciati dal ciclone Harry.
Il decreto Niscemi
Il Cdm ha approvato anche il decreto legge Niscemi contenente le misure necessarie ad aiutare il Comune a riprendersi dopo la frana iniziata il 25 gennaio scorso.