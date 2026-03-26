Il maltempo nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. Tra le regioni più colpite c'è l'Umbria, dove si registrano nevicate a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Secondo le previsioni, sulla regione è in atto il transito di una area di bassa pressione che determina "marcato maltempo con piogge diffuse", accompagnate da un calo delle temperature e da neve lungo l'Appennino. Vento forte a Genova: volo da Napoli dirottato a Pisa. Stando alle previsioni, sista aprendo una fase di tempo invernale. Il maltempo, dopo aver interessato brevemente le regioni settentrionali, tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti molto intensi e freddi, con raffiche fino a tempestose, daranno origine a un brusco calo termico e un conseguente abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l'Appennino.