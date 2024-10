Maltempo, allerta rossa in Liguria e in Lombardia: scuole chiuse a Genova e a Bergamo

Una nuova perturbazione mette in ginocchio il nord Italia, con la Protezione civile che ha diramato l'allerta rossa in Liguria e in Lombardia a causa del maltempo. Per questo motivo sia a Genova sia a Bergamo, in Valle Seriana e in Valle Brembana sono state chiuse le scuole. Forti piogge a Milano. Il capoluogo ligure è stato colpito da intense precipitazioni per tutta la notte con l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti. Stato di preallarme anche in Friuli Venezia Giulia. E in Toscana, dove in molti comuni i sindaci hanno stabilito la chiusura delle scuole.