Maltempo, allerta rossa nel Parmense per la piena del Po

La piena del fiume Po sta transitando a Piacenza, al momento senza segnalazioni di problemi particolari. Alle 9, stando ai dati pubblicati sul sito di Arpae Emilia-Romagna, in città il livello idrometrico era di 8,17 metri, soglia 3, attesa dalle previsioni. Sulla pianura piacentina resta comunque l'allerta rossa, così come nel Parmense, per il passaggio della piena. L'allerta è invece arancione per la pianura reggiana. A Bologna è aperto e attivo il Cor, il Centro operativo regionale.