Maltempo: allerta arancione in Toscana, gialla in cinque Regioni

In Toscana scatta l'allerta meteo arancione, che sarà gialla in altre sei regioni. E' l'avviso emanato dalla Protezione civile per il maltempo sul nostro Paese, dove ci saranno condizioni meteo avverse da domenica 23 marzo. In Toscana l'allerta è legato al rischio idrogeologico, che interesserà in particolare i settori settentrionali. Previsti poi venti da forti a burrasca su Puglia e sui settori ionici di Calabria e Basilicata. L'allerta gialla riguarderà Puglia, Umbria, parte delle Marche e alcune zone dell'Emilia Romagna e del Lazio.