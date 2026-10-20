Maltempo, scatta allerta arancione in sei Regioni: strade allagate in Liguria

Da Nord a Sud, il maltempo torna a far paura. La Protezione civile ha diramato per mercoledì 21 ottobre allerta arancione in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Già colpita da forti piogge la Liguria: nel Savonese, paura ad Albissola per l'esondazione del rio Basco. Strada chiusa a Celle Ligure per caduta massi e primi allegamenti a Genova. Scuole chiuse in Campania - a Ischia, Procida e Caserta - per il rischio idrogeologico legato alle forti precipitazioni. Situazione critica anche in Sardegna, dove nel nuorese sono state evacuate alcune abitazioni a causa di una bomba d'acqua.