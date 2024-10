Maltempo: allerta arancione in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto

Ancora allerta di color arancio in parte della Toscana per domani, 25 ottobre, e scuole che resteranno chiuse in alcuni comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa. In Maremma studenti delle superiori a casa a Grosseto, chiusi gli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano e Magliano in Toscana. Per quanto riguarda Livorno, nel capoluogo è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini; la chiusura al pubblico del canile comunale. Ordinanze dei sindaci nei comuni di Piombino, Campiglia, Suvereto, Cecina, Castagneto, Bibbona e San Vincenzo. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia di Pisa, Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi. A Empoli (Firenze), al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte alle criticità e garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, è stato attivato il centro operativo comunale di Protezione civile, in località Terrafino.