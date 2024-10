Maltempo a Castelfiorentino (Firenze), esposto degli alluvionati alla Procura

Dopo l'alluvione del fiume Elsa del 18 ottobre, decine di residenti di Castelfiorentino (Firenze) hanno deciso di presentare un esposto alla Procura per "disastro colposo". Secondo i firmatari, a causare l'esondazione sarebbero stati alcuni interventi fatti nell'ambito del cantiere per la costruzione del terzo lotto della Strada regionale 429. In particolare, l'Elsa sarebbe esondato in un punto in cui l'argine era stato abbassato per permettere il passaggio dei mezzi da lavoro.