Maltempo, allerta arancione in 7 regioni: in arrivo temporali, neve e vento

Secondo il Dipartimento della protezione civile, "dalle prossime ore l'Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese, con particolare riferimento all'ingresso di intense correnti di bora sull'alto versante adriatico, di tramontana sul golfo ligure e di venti da sud sulle regioni più meridionali della penisola".



E "tutto ciò a causa dell'azione combinata di una vasta circolazione depressionaria, all'interno della quale si muove aria piuttosto fredda di origine continentale e di un centro di bassa pressione, associato a un flusso umido e temperato, in spostamento dal bacino del Mediterraneo occidentale verso il Tirreno".



È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull'intero territorio di Umbria, Molise e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.



Martedì scuole chiuse a Napoli - Il sindaco di Napoli ha disposto in un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido) per la sola giornata di martedì 20 novembre "visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi".