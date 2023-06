Maltempo, lunedì allerta arancione sull'Emilia-Romagna per piene fiumi

Un'allerta meteo arancione per criticità idraulica è stata lanciata per lunedì 5 giugno in Emilia-Romagna su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese.

Attenzione anche per rischio frane e piene dei corsi d'acqua minori sull'alta collina romagnola in vista dei temporali previsti su tutta la regione. Su tutta l'area collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane, con condizioni di criticità nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque.