Maltempo a Milano, nuova allerta meteo per domenica

È previsto ancora maltempo su Milano, dopo le forti piogge di giovedì che hanno fatto esondare il Seveso e provocato disagi in città. La Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla, cioè ordinaria, per rischio temporali dalle 6 di domenica. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è già attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo i cittadini sono invitati a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi.